2020-07-17T13:49:06+03:00
Общество

На улице Чекистов в Тюмени в воскресенье отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Чекистов в Тюмени в воскресенье отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Чекистов в Тюмени в воскресенье отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в воскресенье, 19 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Чекистов и Тополиной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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