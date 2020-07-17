2020-07-17T14:20:45+03:00
Общество

Тюменцев, сливающих бетон в мусорный бак, заснял случайный прохожий

Такая наглость удивила горожанина
Вадим Бегун
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Тюменцев, сливающих бетон в мусорный бак, заснял случайный прохожий. Фото - "ТЭО".Тюменцев, сливающих бетон в мусорный бак, заснял случайный прохожий. Фото - "ТЭО".
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В Тюмени случайный прохожий заснял, как двое мужчин сливали жидкий бетон прямо в мусорный бак. К счастью, всё обошлось: благодаря внимательности местного жителя контейнер вовремя почистили, он прослужит еще какое-то время. Если бы строительный раствор застыл, емкость в дальнейшем эксплуатировать было бы невозможно.

По информации пресс-службы регопертора, в баках для сбора коммунальных отходов зачастую оказываются ядовитые лампы, горящая зола, поликарбонат, а также спиленные деревья.

– Мы просим жителей Тюменской области, заметивших нарушения в сфере обращения с отходами, оперативно передавать информацию региональному оператору. Это поможет максимально быстро устранить нарушение и исправить последствия чьих-то необдуманных действий, – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Горячая линия Тюменского экологического объединения работает в ежедневном режиме, без выходных и праздничных дней, с 7.00 до 22.00. Оставить обращение или проконсультироваться можно по телефону 8-800-250-73-26 или на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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