Выше нормы на 10 градусов: тюменцам на выходных обещают сильную жару

17 Июль 2020 2020-07-17T12:52:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцам на выходных обещают сильную жару. Температура будет выше нормы на десять градусов.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 по 19 июля на юге региона местами и в самом областном центре ожидается аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха будет выше нормы на 10 и более градусов.

В связи с этим увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Спасатели говорят о возникновении лесных и степных пожаров, гибели людей на водоемах, а также о повреждение сельскохозяйственных культур на полях и личных подворьях.

– При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором, – рекомендуют в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU