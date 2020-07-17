Пожилому тюменцу не присвоили звание «Ветеран труда» из-за сокращенного отчества

17 Июль 2020 2020-07-17T12:20:26+03:00

Однако прокуратура поставила все на свои места

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В Бердюжском районе прокуратура провела проверку по обращению 64-летнего жителя села Пеганово. Ранее пенсионеру отказали в присвоении звания «Ветеран труда».

– Во время прохождения военной службы в 1976 году мужчину наградили нагрудным знаком «Отличник погранвойск II степени». В выданном удостоверении его отчество было сокращено. Это явилось основанием для отказа пожилому человеку в присвоении звания «Ветеран труда», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокурор района обратился в суд, чтобы установить факт принадлежности удостоверения пенсионеру. Там требование удовлетворили. Решение суда вступило в законную силу. Заявителю присвоено звание «Ветеран труда», ему уже оформили документы на получение полагающихся мер социальной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU