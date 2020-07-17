Врачи из Заводоуковска и Ишима получили областные награды

17 Июль 2020 2020-07-17T12:15:08+03:00

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Врач анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по медицинской части Заводоуковской областной больницы № 12 Евгений Ердушкин и врач-эпидемиолог Ишимской областной больницы № 4 Елена Ширшова получили Почетные грамоты Тюменской областной думы за свой труд. Награды им вручил первый зампредседателя облдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Елена Ширшова трудится в сфере медицины уже 28 лет. Она участвовала в организации моноинфекционного госпиталя, а также обучала персонал больницы правилам работы с больными особо опасными инфекциями. Сейчас женщина контролирует работу медучреждения, проведение дезинфекции и обследование контактных лиц. По словам врача, приходится много работать с населением для профилактики распространения инфекции.

Евгений Ердушкин многие годы работал врачом анестезиологом-реаниматологом в Заводоуковской областной больнице № 12. В 2015 году стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации, а с 1 января 2020 года – заместителем главного врача по медицинской части.

Он отмечает, что медикам очень помогает автомобиль «Лада Веста СВ», который был подарен заводоуковской областной больнице «Единой Россией» для выездной работы. Машина активно задействована в развозке пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, врачи выезжают на ней на вызовы к пациентам. «Без автомобиля было бы гораздо сложнее работать», – подчеркивает Ердушкин.

Андрей Артюхов в свою очередь заявил, что члены фракции еще в апреле решили поддержать медицинских работников наградами облдумы, которые после выхода на пенсию дают льготы – в первую очередь по оплате жилья, услуг ЖКХ и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU