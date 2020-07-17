17 Июль 2020 2020-07-17T12:07:34+03:00

В Тюменской области парни спасли из горящего дома троих детей и их маму. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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Накануне, 16 июля, во втором часу ночи на улице Первомайской в селе Лесное, которое находится в Юргинском районе, вспыхнул частный деревянный дом. Огонь охватил надворные постройки и крышу, уничтожив более 80 квадратных метров. К счастью, еще до приезда пожарных нашлись смелые сельчане, которые спасли проживающую в доме семью.

– Молодые люди Дмитрий Навроцкий, Даниил Шкляров и Антон Пономарев объяснили, что прогуливались по селу и заметили, как над соседней улицей поднимаются клубы дыма. Подойдя к месту, они увидели, что полыхает дом. Парни знали проживающих в нем людей и предположили, что они внутри. Не теряя времени, тройка героев разбила стекла в оконном проеме и проникла в дом, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В одной из комнат они увидели маленьких детей – девятилетнего Мишу, трехлетнего Колю и семилетнюю Валерию – и их мать Елену и через окно помогли им выбраться во двор. Теперь руководство 26-го пожарно-спасательного отряда ходатайствует о поощрении молодых людей за проявленную смелость.

ИСТОЧНИК KP.RU