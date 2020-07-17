Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июля 2020 года увеличилось на 84 человека

17 Июль 2020 2020-07-17T11:58:34+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июля 2020 года увеличилось на 82 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 17 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 82 и составило 4451 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов, полностью выздоровел 7 681 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным НКО помогут деньгами на дезинфекцию. Субсидия выплачивается один раз. Ее размер для предприятий и организаций составляет 15 тысяч рублей, плюс по 6 500 рублей на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, дадут 15 тысяч рублей.

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Заявление нужно подать до 15 августа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU