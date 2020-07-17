Девочка в больнице: в Тюмени ищут мужчину, склонившего подростка к приему наркотиков

17 Июль 2020 2020-07-17T11:11:31+03:00

В Тюмени ищут мужчину, склонившего подростка к приему наркотиков. Фото - СК по Тюменской области.

Последний раз парня видели на 15-м километре Тобольского тракта

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В Тюмени разыскивают 21-летнего молодого человека, который подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошел 11 июля, девушка оказалась в больнице.

Последний раз Диму Камалова видели одного в среду, 15 июля, утром на пятнадцатом километре Тобольского тракта в районе шиномонтажной мастерской.

– Он попросил у работника мобильный телефон, чтобы позвонить домой. Также парень интересовался наличием банковской карты для перевода денег, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Камалова, сообщить по адресу: город Тюмень, улица Максима Горького, 41а либо по телефонам: 8 (3452) 79-40-14, 79-40-10, 8-922-001-42-47.

ИСТОЧНИК KP.RU