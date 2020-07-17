Девочка в больнице: в Тюмени ищут мужчину, склонившего подростка к приему наркотиков
В Тюмени разыскивают 21-летнего молодого человека, который подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, инцидент произошел 11 июля, девушка оказалась в больнице.
Последний раз Диму Камалова видели одного в среду, 15 июля, утром на пятнадцатом километре Тобольского тракта в районе шиномонтажной мастерской.
– Он попросил у работника мобильный телефон, чтобы позвонить домой. Также парень интересовался наличием банковской карты для перевода денег, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Камалова, сообщить по адресу: город Тюмень, улица Максима Горького, 41а либо по телефонам: 8 (3452) 79-40-14, 79-40-10, 8-922-001-42-47.
ИСТОЧНИК KP.RU