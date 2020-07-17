17 Июль 2020 2020-07-17T11:10:01+03:00

На тюменском пляже водитель сбил людей и убежал. Фото: Ольга Крыльцова

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На одном из тюменских пляжей, который находится в районе деревни Плеханова, накануне, 16 июля, водитель «Рено» сбил пешеходов. Оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия он не стал и просто убежал.

В результате ДТП пострадали мужчина и маленькая девочка. Выяснилось, что водитель двигался задним ходом и, видимо, не заметил людей.

– После наезда на пешеходов автомобиль столкнулся с УАЗом. Водитель бросил машину и убежал с места аварии, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент автомобилиста разыскивают. Известно, что пострадавшие получили ушибы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU