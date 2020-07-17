На тюменском пляже водитель сбил людей и убежал
На одном из тюменских пляжей, который находится в районе деревни Плеханова, накануне, 16 июля, водитель «Рено» сбил пешеходов. Оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия он не стал и просто убежал.
В результате ДТП пострадали мужчина и маленькая девочка. Выяснилось, что водитель двигался задним ходом и, видимо, не заметил людей.
– После наезда на пешеходов автомобиль столкнулся с УАЗом. Водитель бросил машину и убежал с места аварии, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент автомобилиста разыскивают. Известно, что пострадавшие получили ушибы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU