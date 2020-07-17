Зашел через незапертую дверь: ишимец, угрожая пенсионерке ножом, отобрал деньги

17 Июль 2020 2020-07-17T11:08:41+03:00

По факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело

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В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение о разбойном нападении на 60-летнюю местную жительницу. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа.

Стражи правопорядка установили, что мужчина проник в дом потерпевшей через незапертую дверь. Женщина узнала его, так как ранее подозреваемый осуществлял строительные работы на территории ее дома. Злоумышленник, угрожая пенсионерке ножом, потребовал отдать деньги. Получив 10 тысяч рублей, мужчина скрылся.

– Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за кражу безработного 44-летнего жителя города Ишима. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что потратил деньги на алкоголь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU