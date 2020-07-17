2020-07-17T08:39:30+03:00
Происшествия

Под Тюменью в серьезном ДТП пострадали три человека

Одного из участников аварии госпитализировали в больницу
Вадим Бегун
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Под Тюменью в серьезном ДТП пострадали три человека. Фото - соцсети.Под Тюменью в серьезном ДТП пострадали три человека. Фото - соцсети.
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На дороге, ведущей в деревню Муллаши, накануне, 16 июля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы аварии залили фото с места происшествия в социальные сети.

– Столкнулись автомобили «Фиат» и «Тойота». Одна из иномарок пошла на обгон по встречной полосе. В результате дорожного инцидента пострадали три человека – два пассажира «Фиата» и водитель второй машины, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что двум пострадавшим помощь оказали на месте, третьего с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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