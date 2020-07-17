2020-07-17T06:40:22+03:00
Общество

Погода на 17 июля в Тюмени: на небе ни облачка

Жара не собирается спадать
Вадим Бегун
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В Тюмени жара не собирается спадать.В Тюмени жара не собирается спадать.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 17 июля, утро в Тюмени будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, днем – плюс 33. Вечером столбики термометров покажут 24 – 32 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

17 июля отмечается день памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях: если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа: «Каков Андрей – таков и Калинник (11 августа)».

Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая «игра» предшествует хорошему урожаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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