17 Июль 2020 2020-07-17T06:29:25+03:00

Полицейские «повязали» более 50 мигрантов на тюменских стройках. Фото - УМВД по Тюменской области.

Стражи порядка привлекли к административной ответственности 19 человек

Изменить размер текста: A A

Тюменские стражи правопорядка провели рейды по стройкам областного центра. Как итог, в отделение полиции доставлены более 50 мигрантов из ближнего зарубежья.

Выяснилось, что часть прибывших из республик Средней Азии находилась в России нелегально, некоторые не имели права работать на строительных объектах.

– За незаконную работу в РФ составлены два протокола, 25 – за незаконное пребывание на территории нашей страны, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Всего к административной ответственности привлечены 19 человек. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личности тех, кто принял работу трудовых мигрантов с нарушением законодательства России. Проведение профилактических мероприятий продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU