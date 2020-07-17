Полицейские «повязали» более 50 мигрантов на тюменских стройках
Тюменские стражи правопорядка провели рейды по стройкам областного центра. Как итог, в отделение полиции доставлены более 50 мигрантов из ближнего зарубежья.
Выяснилось, что часть прибывших из республик Средней Азии находилась в России нелегально, некоторые не имели права работать на строительных объектах.
– За незаконную работу в РФ составлены два протокола, 25 – за незаконное пребывание на территории нашей страны, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Всего к административной ответственности привлечены 19 человек. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личности тех, кто принял работу трудовых мигрантов с нарушением законодательства России. Проведение профилактических мероприятий продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU