2020-07-17T09:12:59+03:00
Происшествия

У тоболяка украли телевизор, с которым он ушел из дома после ссоры с женой

Мужчина оставил «ящик» на скамейке с незнакомцем
Вадим Бегун
Поделиться:
У тоболяка украли телевизор, с которым он ушел из дома после ссоры с женой. Фото - pixabay.com.У тоболяка украли телевизор, с которым он ушел из дома после ссоры с женой. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 45-летнего мужчины. Он заявил, что у него на улице похитили телевизор стоимостью 32 тысячи рублей.

Выяснилось, что потерпевший повздорил с супругой, собрал вещи, в том числе телевизор, и ушел из дома. На лавочке возле одного из магазинов заявитель начал распивать алкоголь со случайным знакомым. Через некоторое время тоболяк пошёл в магазин за новой порцией спиртного, а когда вернулся, то не обнаружил ни собутыльника, ни телевизора.

– Вскоре полицейские задержали 40-летнего мужчину. В квартире злоумышленника они и нашли похищенное. В настоящее время имущество возвращено законному владельцу. Задержанный свою вину признал и пояснил, что телевизор похитил для личного пользования, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменским компаниям субсидируют затраты на дезинфекцию
Под Тюменью в серьезном ДТП пострадали три человека
АО «Транснефть – Сибирь» передало в дар школе № 69 г. Тюмени книги «Федюнинский»
В Заводоуковске мужчина сломал ногу жене кочергой
В Тюмени бортпроводники учат пассажиров автобусов правильно носить маски
У тоболяка украли телевизор, с которым он ушел из дома после ссоры с женой
Полицейские «повязали» более 50 мигрантов на тюменских стройках
Погода на 17 июля в Тюмени: на небе ни облачка
«Принято собирать много гостей». В Тюменской области выросло число заболевших коронавирусом казахов
Полицейские проводят рейды по тюменским пляжам
В Тюмени ищут мужчину, ушедшего на танцы в 1991 году
В Тюмени владелец восьми авто и шикарного коттеджа пытался скрыться от приставов на машине
На тюменской трассе остановили машину с шестью килограммами наркотиков
Сбербанк в Тюмени запустил сервис POS-кредитования в розничных магазинах
В Тюмени учебный автомобиль сбил велосипедиста на тротуаре
В Тюмени очевидцы передали полицейским ревущую девочку, которую «проворонила» мама
В Тюмени наведут чистоту к Дню города
Спасатели назвали самые «горячие» тюменские пляжи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июля 2020 года увеличилось на 81 человека
В Заводоуковске мужчина убил подругу брусом и спрятал тело в лесу
В Тюменской области двое мужчин утонули, спасая из воды ребенка
«Просто вышла прогуляться». Пьяная тюменка на авто снесла дерево в пять утра
В Тюмени обсуждают безопасность детей в интернете