17 Июль 2020 2020-07-17T09:12:59+03:00

У тоболяка украли телевизор, с которым он ушел из дома после ссоры с женой. Фото - pixabay.com.

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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 45-летнего мужчины. Он заявил, что у него на улице похитили телевизор стоимостью 32 тысячи рублей.

Выяснилось, что потерпевший повздорил с супругой, собрал вещи, в том числе телевизор, и ушел из дома. На лавочке возле одного из магазинов заявитель начал распивать алкоголь со случайным знакомым. Через некоторое время тоболяк пошёл в магазин за новой порцией спиртного, а когда вернулся, то не обнаружил ни собутыльника, ни телевизора.

– Вскоре полицейские задержали 40-летнего мужчину. В квартире злоумышленника они и нашли похищенное. В настоящее время имущество возвращено законному владельцу. Задержанный свою вину признал и пояснил, что телевизор похитил для личного пользования, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU