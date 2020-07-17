2020-07-17T08:03:23+03:00
Общество

В Тюмени бортпроводники учат пассажиров автобусов правильно носить маски

Акция продлится до конца недели
Вадим Бегун
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В Тюмени бортпроводники учат пассажиров автобусов правильно носить маски. Фото - ТРО ВОО «Молодая Гвардия».В Тюмени бортпроводники учат пассажиров автобусов правильно носить маски. Фото - ТРО ВОО «Молодая Гвардия».
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В Тюмени молодогвардейцы в костюмах бортпроводников объяснили пассажирам автобусов, как нужно правильно носить маску. Подобная акция продлится до конца недели.

На остановке «Центральный рынок» молодые люди заходили в автобусы и проводили инструктаж по образцу того, который проводят бортпроводники на воздушных судах. За несколько минут пилот и два бортпроводника озвучивали основные правила использования медицинской маски. За один лишь день проведено более 10 инструктажей.

– Бортпроводники обеспечивают безопасное нахождение на борту. Поэтому провести инструктаж по правильному ношению масок мы решили от лица пилота и стюардесс. Во время акции команда рассказала о процессе правильного надевания и снятия масок и перчаток, – прокомментировал руководитель ТРО ВОО «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.

Стоит отметить, что маска должна закрывать лицо, рот, нос, подбородок и плотно прилегать к лицу, менять их нужно каждые 2–3 часа, а после использования сразу выбрасывать в урну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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