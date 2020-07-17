В Заводоуковске мужчина сломал ногу жене кочергой

17 Июль 2020 2020-07-17T09:10:41+03:00

После такого поступка рецидивист может загреметь за решетку на десять лет

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В дежурную часть заводоуковской полиции поступила информация из медицинского учреждения о том, что за помощью обратилась 33-летняя жительница села Першино. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом ноги.

Опросив потерпевшую, участковый уполномоченный установил, что женщина получила травму в ходе ссоры с супругом. Полицейские задержали подозреваемого.

– 30-летний безработный муж пострадавшей, ранее судимый за угон автомобиля, угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, признался, что вечером, находясь в своей квартире, в ходе внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил металлической кочергой супругу по ноге, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU