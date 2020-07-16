Стали известны первые результаты ЕГЭ тюменских школьников

16 Июль 2020 2020-07-16T09:49:56+03:00

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Стали известны результаты первых экзаменов кампании ЕГЭ-2020. Тюменские ребята показали хорошие результаты: даже переход на дистанционное обучение весной 2020 года не повлиял на уровень подготовки выпускников.

– Результаты первых ЕГЭ продемонстрировали рост среднего балла, числа высокобалльников и стобалльников. Так, высший балл получили сразу 20 ребят из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Ярковского и Тюменского районов (6 человек – по географии, 4 – по литературе, 10 – по информатике), – сообщил исполняющий обязанности начальника центра оценки качества образования региона Александр Пахомов.

Второй год подряд максимальные результаты показывают участники акции «Сто баллов для Победы», которая проходит в регионе в преддверии экзаменационной кампании. Посмотреть результаты экзаменов ребята могут на Портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области. Там нужно войти в раздел «Результаты ЕГЭ/ОГЭ», заполнить свои Ф. И. О., номер документа (без серии) и выбрать регион.

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ИСТОЧНИК KP.RU