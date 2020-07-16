2020-07-16T09:20:45+03:00
Происшествия

«Адское пекло». Восемь тюменцев получили тепловой удар

Местным жителям оказали необходимую медицинскую помощь
Вадим Бегун
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Восемь тюменцев получили тепловой удар. Фото - pixabay.com.Восемь тюменцев получили тепловой удар. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области за последние дни восемь человек с тепловыми ударами обратились за помощью к врачам. Среди них трое детей. Всем пациентам специалисты оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация никому не потребовалась, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает.

Врачи поясняют, что тепловой и солнечный удары сопровождаются сонливостью, головной болью, общей слабостью и головокружением. Возможны повышение температуры тела, рвота, учащение пульса, а при солнечном ударе – ещё и ожог кожи головы. В тяжёлом случае можно и сознание потерять.

– Пострадавшего нужно перенести в прохладное помещение и обеспечить доступ свежего воздуха. Его следует уложить, приподняв голову и ноги, для этого можно подложить под шею и щиколотки валики из одежды. Необходимо освободить тело от тугой одежды, ослабить ремни и пояса при их наличии, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

После этого следует приложить ко лбу холодный компресс из мокрой ткани, кусочек льда или холодную бутылку. Можно регулярно обтирать лицо и тело пострадавшего прохладной водой или обмахивать частыми движениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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