На ремонт участка трассы от Тюмени до Ханты-Мансийска потратят более трех миллиардов рублей

На ремонт участка трассы с Тюмени до Ханты-Мансийска потратят более трех миллиардов рублей. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области объявили аукцион на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Заказчиком работ выступил «Уралуправтодор».

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что работы пройдут на участке со 125-го по 154-й километр, который находится на территории Тюменской области. Кроме того, подрядчику необходимо будет отремонтировать мост через реку Нерда (143-й километр).

Начальная цена госконтракта составляет три миллиарда 339,5 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Работу поделят на четыре этапа, она должна завершиться в ноябре 2022 года.