2020-07-16T06:00:16+03:00
Общество

Погода на 16 июля в Тюмени: воздух прогреется до +34

Весь день небо будет ясным
Вадим Бегун
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В Тюмени воздух прогреется до +34.В Тюмени воздух прогреется до +34.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 16 июля, в Тюмени облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса, днем – плюс 34. Вечером столбики термометров покажут 25 – 32 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

16 июля почитается память благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым.

16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела. К этому времени полностью созревает и лесная, и садовая земляника. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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