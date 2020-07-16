16 Июль 2020 2020-07-16T07:12:40+03:00

Тюменка потеряла почти 100 тысяч рублей, пройдя по ссылке в смс. Фото - pixabay.com.

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В уватский отдел полиции обратилась местная жительница. 45-летняя женщина заявила, что ей на телефон пришло СМС-сообщение, после открытия которого с имеющихся банковских счетов списалось 94 тысячи рублей.

Заявительница накануне случившегося зарегистрировалась на одном из интернет-сервисов для размещения объявления о продаже автомобиля. Через некоторое время на телефон потерпевшей пришло СМС со ссылкой для просмотра потенциальных покупателей.

– Когда женщина перешла по ссылке, на смартфоне произошел сбой, телефон заблокировался. Вскоре начали поступать сообщения с уведомлением о списании денег, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители пытаются разыскать мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU