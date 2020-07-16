Тюменца, не платившего алименты своим детям, отправили в колонию
В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего жителя села Ситниково Омутинского района. Мужчина не уплачивал алименты своим детям без уважительных причин.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, сельчанин обязан был половину заработка отдавать на содержание троих несовершеннолетних детей. Однако алименты он не платил, за что его привлекали к уголовной и административной ответственности.
– Между тем должных выводов мужчина для себя не сделал. Задолженность по платежам с января по март 2020 года составила более 64 тысяч рублей, – уточнили в ведомстве.
Там также отметили, что суд отменил подсудимому условное осуждение за кражу. Теперь тюменца приговорили к реальному уголовному сроку. Он проведет в колонии общего режима два года и два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU