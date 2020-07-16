2020-07-16T08:07:21+03:00
Происшествия

Друг мужа похитил у тоболячки драгоценности

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Друг мужа похитил у тоболячки драгоценности. Фото - pixabay.com.Друг мужа похитил у тоболячки драгоценности. Фото - pixabay.com.
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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от местной жительницы о хищении у нее золотых изделий на общую сумму 183 тысячи рублей. Стражи порядка выяснили, что накануне пропажи к мужу заявительницы в гости приходил знакомый.

Правоохранители направились по адресу проживания предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый сознался, что похитил ювелирные украшения в тот момент, когда хозяева дома ненадолго отлучились.

– В результате обыска сотрудники полиции изъяли у фигуранта часть похищенных драгоценностей. Остальные золотые изделия мужчина сдал в ломбард, выручив 60 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время тоболяку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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