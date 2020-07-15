15 Июль 2020 2020-07-15T14:33:27+03:00

Тюменка сожгла дом родной сестры, который не достался ей по наследству. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В полицию Юргинского района поступило сообщение о возгорании дома в селе Северо-Плетнево. В ходе осмотра места происшествия полицейские выдвинули версию о поджоге жилища.

Позже выяснилось, что дом достался в наследство 70-летней хозяйке, сама она проживает по другому адресу. На эту недвижимость претендовала и ее ранее судимая родная сестра. Узнав, что вопрос с наследством решен не в ее пользу, родственница угрожала, что подожжет дом. К счастью, в нем временно никто не жил, поэтому обошлось без пострадавших.

– Оперативники задержали 51-летнюю безработную местную жительницу. Она призналась в содеянном и пояснила, что около трех часов ночи, будучи пьяной, подожгла угол дома. Предварительно известно, что сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Неподалеку от очага возгорания обнаружены обуглившиеся журнальные листы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU