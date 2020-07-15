2020-07-15T14:33:27+03:00
Происшествия

Тюменка сожгла дом родной сестры, который не достался ей по наследству

Женщине грозит до пяти лет тюрьмы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка сожгла дом родной сестры, который не достался ей по наследству. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменка сожгла дом родной сестры, который не достался ей по наследству. Фото - УМВД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В полицию Юргинского района поступило сообщение о возгорании дома в селе Северо-Плетнево. В ходе осмотра места происшествия полицейские выдвинули версию о поджоге жилища.

Позже выяснилось, что дом достался в наследство 70-летней хозяйке, сама она проживает по другому адресу. На эту недвижимость претендовала и ее ранее судимая родная сестра. Узнав, что вопрос с наследством решен не в ее пользу, родственница угрожала, что подожжет дом. К счастью, в нем временно никто не жил, поэтому обошлось без пострадавших.

– Оперативники задержали 51-летнюю безработную местную жительницу. Она призналась в содеянном и пояснила, что около трех часов ночи, будучи пьяной, подожгла угол дома. Предварительно известно, что сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Неподалеку от очага возгорания обнаружены обуглившиеся журнальные листы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк выдал льготный кредит на строительство жилого комплекса «Колумб» в Тюмени
На ремонт участка трассы от Тюмени до Ханты-Мансийска потратят более трех миллиардов рублей
Тюменка сожгла дом родной сестры, который не достался ей по наследству
В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера
Плюс 36 и выше: в Тюмени три дня будет стоять сильная жара
Тюменские кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок
В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии
Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса
В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека
Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении стены на мальчика