2020-07-15T14:31:14+03:00
Происшествия

В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера

Пожилой мужчина тут же заявил о преступлении в полицию [ВИДЕО]
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера. Скриншот из видео.В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера. Скриншот из видео.
Изменить размер текста:

В Тюмени неизвестный похитил у пенсионера сотовый телефон и убежал. Вскоре стражи порядка задержали двух братьев, 34 и 37 лет, которые ранее были неоднократно судимы.

В день происшествия потерпевший находился во дворе жилого дома, в руке он держал телефон. В это время на него обратил внимание один из фигурантов, который решил отобрать у пенсионера гаджет. Злоумышленник попросил брата заказать такси и ожидать его в назначенном месте.

– После этого рецидивист подошел к мужчине и вырвал из рук телефон стоимостью около восьми тысяч рублей. Подозреваемые тут же отправились в комиссионный магазин, чтобы сдать похищенное, но так и не успели это сделать, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время гаджет вернули законному владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк выдал льготный кредит на строительство жилого комплекса «Колумб» в Тюмени
На ремонт участка трассы от Тюмени до Ханты-Мансийска потратят более трех миллиардов рублей
Тюменка сожгла дом родной сестры, который не достался ей по наследству
В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера
Плюс 36 и выше: в Тюмени три дня будет стоять сильная жара
Тюменские кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок
В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии
Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса
В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека
Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении стены на мальчика