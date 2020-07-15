В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера
В Тюмени неизвестный похитил у пенсионера сотовый телефон и убежал. Вскоре стражи порядка задержали двух братьев, 34 и 37 лет, которые ранее были неоднократно судимы.
В день происшествия потерпевший находился во дворе жилого дома, в руке он держал телефон. В это время на него обратил внимание один из фигурантов, который решил отобрать у пенсионера гаджет. Злоумышленник попросил брата заказать такси и ожидать его в назначенном месте.
– После этого рецидивист подошел к мужчине и вырвал из рук телефон стоимостью около восьми тысяч рублей. Подозреваемые тут же отправились в комиссионный магазин, чтобы сдать похищенное, но так и не успели это сделать, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В настоящее время гаджет вернули законному владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU