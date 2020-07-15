15 Июль 2020 2020-07-15T14:31:14+03:00

Пожилой мужчина тут же заявил о преступлении в полицию [ВИДЕО]

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В Тюмени неизвестный похитил у пенсионера сотовый телефон и убежал. Вскоре стражи порядка задержали двух братьев, 34 и 37 лет, которые ранее были неоднократно судимы.

В день происшествия потерпевший находился во дворе жилого дома, в руке он держал телефон. В это время на него обратил внимание один из фигурантов, который решил отобрать у пенсионера гаджет. Злоумышленник попросил брата заказать такси и ожидать его в назначенном месте.

– После этого рецидивист подошел к мужчине и вырвал из рук телефон стоимостью около восьми тысяч рублей. Подозреваемые тут же отправились в комиссионный магазин, чтобы сдать похищенное, но так и не успели это сделать, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время гаджет вернули законному владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/790660" frameborder="0"></iframe> В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU