Плюс 36 и выше: в Тюмени три дня будет стоять сильная жара

15 Июль 2020 2020-07-15T14:29:52+03:00

В Тюмени три дня будет стоять сильная жара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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Тюменцам обещают еще большую жару, чем стояла все эти дни в регионе. Местных жителей предупреждают об увеличении риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16 по 19 июля на юге Тюменской области местами ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха в эти дни составит плюс 36 градусов и выше.

– При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, на улице обязательно пользуйтесь головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Там также посоветовали при появлении признаков теплового поражения периодически пить воду для возмещения потери жидкости. Принимать ее нужно небольшими дозами (80 – 100 миллилитров), подолгу задерживая во рту.

ИСТОЧНИК KP.RU