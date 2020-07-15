2020-07-15T14:29:52+03:00
Общество

Плюс 36 и выше: в Тюмени три дня будет стоять сильная жара

В регионе увеличился риск возникновения ЧС
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени три дня будет стоять сильная жара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюмени три дня будет стоять сильная жара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Тюменцам обещают еще большую жару, чем стояла все эти дни в регионе. Местных жителей предупреждают об увеличении риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16 по 19 июля на юге Тюменской области местами ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха в эти дни составит плюс 36 градусов и выше.

– При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, на улице обязательно пользуйтесь головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Там также посоветовали при появлении признаков теплового поражения периодически пить воду для возмещения потери жидкости. Принимать ее нужно небольшими дозами (80 – 100 миллилитров), подолгу задерживая во рту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк выдал льготный кредит на строительство жилого комплекса «Колумб» в Тюмени
На ремонт участка трассы от Тюмени до Ханты-Мансийска потратят более трех миллиардов рублей
Тюменка сожгла дом родной сестры, который не достался ей по наследству
В Тюмени братья-рецидивисты средь бела дня ограбили пенсионера
Плюс 36 и выше: в Тюмени три дня будет стоять сильная жара
Тюменские кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок
В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии
Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса
В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека
Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении стены на мальчика