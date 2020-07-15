2020-07-15T11:53:53+03:00
Происшествия

Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении стены на мальчика

Виноватыми оказались жители дома
Вадим Бегун
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Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении кладки стены на мальчика.Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении кладки стены на мальчика.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области после публикации в средствах массовой информации и местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте» о происшествии с ребенком в поселке Боровский прокуратура провела проверку. Здесь на мальчика обрушилась кладка стены дома.

– Жильцы дома № 24 на улице Мира самовольно с нарушением строительных норм и правил выполнили кладку балконных ниш первого этажа с целью устройства бытовых помещений. Подобные кладки сделаны жителями и в доме № 23, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что 30 июня 2020 года мальчик повис на стене кладки, она обрушилась. Осколки кирпичей попали на ногу другого мальчика, у него ссадины и ушибы.

В адрес жилищно-коммунального хозяйства поселка Боровский и его администрации внесены представления об устранении нарушений. Прокуратура проконтролирует их выполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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