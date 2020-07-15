2020-07-15T11:51:25+03:00
Общество

Стало известно, когда в Тюмени спадет аномальная жара

Это произойдет уже совсем скоро
Вадим Бегун
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Стало известно, когда в Тюмени спадет жара.Стало известно, когда в Тюмени спадет жара.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в самом начале следующей недели спадет жара. На смену пеклу придут грозы и сильные дожди.

Погода начнет меняться уже в ближайшее воскресенье, 19 июля. В этот день ветер усилится до 11 метров в секунду, пройдет небольшой дождь с грозой, однако будет так же жарко, как и до этого – до плюс 35 градусов.

В понедельник температура наружного воздуха резко обрушится – до 27 градусов тепла, дождь пойдет с новой силой, также ожидается гроза.

Осадки ожидаются до самых выходных. В эти дни температура опустится до 20 градусов выше нуля, но уже с субботы, 25 июля, она вновь станет подыматься, и в воскресенье тюменцы вновь смогут наслаждаться ярким солнцем и жаркой погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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