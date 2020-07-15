В Тюмени обсудят безопасность детей в интернете

15 Июль 2020 2020-07-15T11:47:56+03:00

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Круглый стол на тему «Дети в интернете: как обеспечить безопасность младших школьников в Сети» пройдет в онлайн-формате на Megatyumen.ru. Трансляцию вы также сможете увидеть в официальном сообществе нашего портала в социальной сети «ВКонтакте» и в одном из крупных городских пабликов «Тюмень».

В обсуждении примут участие спикеры:

– Мария Наместникова – эксперт по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского»;

– Мария Рудзевич – директор департамента информатизации Тюменской области;

– Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»;

– Ольга Кирпичник – психолог регионального центра «Семья».

Эксперты обсудят потенциальные угрозы для детей в интернете и возможности умного контроля за действиями маленьких пользователей в Сети. Особое внимание участники встречи уделят защите школьников с помощью Kaspersky Safe Kids как в виртуальном, так и в реальном мире. Спикеры также расскажут, как сделать использование гаджетов детьми максимально полезным и безопасным, и дадут конкретные советы, как обсудить со школьниками установку Kaspersky Safe Kids на их устройствах.

ИСТОЧНИК KP.RU