15 Июль 2020 2020-07-15T09:53:45+03:00

В Ялуторовске годовалый малыш на жаре закрылся в машине. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В районе старицы реки Тобол в Ялуторовске накануне, 14 июля, годовалый мальчик закрылся в машине. Маме ребенка пришлось звать на помощь спасателей.

На место выехали сотрудники отделения 81-й пожарно-спасательной части 24-го ПСО. Им понадобилось меньше минуты, чтобы открыть машину, устранив боковое стекло автомобиля.

– Малыш немного испугался, но повел себя храбро для своего возраста, не заплакал, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области. В ведомстве также уточнили, что мальчику не потребовалась помощь медицинских специалистов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре переполох вызвал кот, запертый в одной из квартир дома № 13 на улице Беловежской. Животное сидело на балконе 10-го этажа несколько дней и жалобно мяукало на всю округу. Как рассказывают жильцы дома, хозяева закрыли кота на балконе и не выпускали оттуда как минимум в течение трех дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU