2020-07-15T09:53:45+03:00
Происшествия

В Ялуторовске годовалый малыш на жаре закрылся в машине

Маме ребенка пришлось вызывать спасателей
Вадим Бегун
Поделиться:
В Ялуторовске годовалый малыш на жаре закрылся в машине. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Ялуторовске годовалый малыш на жаре закрылся в машине. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В районе старицы реки Тобол в Ялуторовске накануне, 14 июля, годовалый мальчик закрылся в машине. Маме ребенка пришлось звать на помощь спасателей.

На место выехали сотрудники отделения 81-й пожарно-спасательной части 24-го ПСО. Им понадобилось меньше минуты, чтобы открыть машину, устранив боковое стекло автомобиля.

– Малыш немного испугался, но повел себя храбро для своего возраста, не заплакал, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области. В ведомстве также уточнили, что мальчику не потребовалась помощь медицинских специалистов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре переполох вызвал кот, запертый в одной из квартир дома № 13 на улице Беловежской. Животное сидело на балконе 10-го этажа несколько дней и жалобно мяукало на всю округу. Как рассказывают жильцы дома, хозяева закрыли кота на балконе и не выпускали оттуда как минимум в течение трех дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени запертый в квартире кот вызвал переполох

Чтобы вызволить животное, вызвали спасателей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии
Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса
В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека
Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении стены на мальчика
Стало известно, когда в Тюмени спадет аномальная жара
В Тюмени скульптуры заставили соблюдать масочный режим
Тюменский «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь
В Тюмени обсудят безопасность детей в интернете
В Ялуторовске годовалый малыш на жаре закрылся в машине
В Тюмени запертый в квартире кот вызвал переполох
Участок улиц Гастелло и Тимирязева в Тюмени закроют до середины октября
Мошенники украли у тюменца 400 тысяч рублей
В Тюмени маршрут № 29 изменит схему движения из-за перекрытия улицы Котовского
Тюменца оштрафовали на миллион рублей из-за алкоголя
На улице Авторемонтной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 15 июля в Тюмени: спасайтесь от жары
С тюменской набережной пропали спасательные круги
Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи
В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача
В ишимской колонии опровергли информацию, что заключенного пичкали психотропами
Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы
МегаФон предложил абонентам Тюменской области новое качество голосовой связи
В центре Тюмени мужчина заблокировал движение авто, встав посреди дороги
Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса