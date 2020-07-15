2020-07-15T09:51:50+03:00
Происшествия

В Тюмени запертый в квартире кот вызвал переполох

Чтобы вызволить животное, вызвали спасателей
Вадим Бегун
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В Тюмени запертый в квартире кот вызвал переполох. Фото - pixabay.com.В Тюмени запертый в квартире кот вызвал переполох. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени переполох вызвал кот, запертый в одной из квартир дома № 13 на улице Беловежской. Животное сидело на балконе 10-го этажа и жалобно мяукало на всю округу. Как рассказывают жильцы дома, хозяева закрыли кота на балконе и не выпускали оттуда как минимум в течение трех дней.

– На место происшествия приезжали пожарные и полиция. Когда спасатели уже были готовы взобраться по лестнице, стражи порядка сообщили, что хозяйка квартиры найдена. Она заверила, что кота скоро заберут, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Позже выяснилось, что владельцы квартиры уехали, оставив ключи родственникам, которых, по всей видимости, не сильно заботила судьба животного. Когда в ситуацию вмешались полицейские, они приехали и забрали кота, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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