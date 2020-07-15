15 Июль 2020 2020-07-15T08:49:55+03:00

Участок улиц Гастелло и Тимирязева в Тюмени закроют до середины октября. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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Проезд по автомобильной дороге улицы Гастелло от дома № 56а до дома № 69 и по улице Тимирязева от дома № 9/10 до пересечения с улицей Панфиловцев в Тюмени временно закроют. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, ограничения будут действовать с 25 июля по 15 октября. Объехать участок можно по улицам Червишевский Тракт, Панфиловцев и межквартальным проездам.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU