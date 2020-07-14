2020-07-14T15:51:30+03:00
Общество

С тюменской набережной пропали спасательные круги

Где они сейчас – никто не знает
Вадим Бегун
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С тюменской набережной пропали спасательные круги. Фото - Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.С тюменской набережной пропали спасательные круги. Фото - Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
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В Тюмени на нижнем ярусе набережной размещено 30 спасательных кругов. Однако с начала лета девять из них просто исчезли по неизвестным причинам. Между тем это необходимое средство спасения.

Спасательные круги здесь разместили несколько лет назад. Они нужны тонущему человеку, упавшему за парапет.

– Круги наполнены пробкой – корой пробкового дуба или каким-либо другим материалом, который намного легче воды, обтянуты парусиной, пластиком и раскрашены в ярко-оранжевые или красные цвета. Это самые древние из известных индивидуальных средств спасения. Авторство этого важного изобретения приписывается знаменитому Леонардо да Винчи, – рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что отсутствие средств спасения на территории набережной Туры может привести к гибели людей, оказавшихся в воде. А ведь в подобных случаях помочь человеку необходимо незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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