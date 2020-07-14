2020-07-14T15:48:45+03:00
Общество

Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи

Сотрудники МЧС беседуют с отдыхающими
Вадим Бегун
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Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области усилили профилактику безопасности на водных объектах. Это связано с установившейся на территории региона жаркой погодой.

В основном сотрудники МЧС обследуют места несанкционированного купания, то есть дикие пляжи. Такой рейд прошел на озере Круглое, на берег которого съезжаются жители заречной части Тюмени.

– Профилактические мероприятия в первую очередь направлены на снижение гибели и травматизма людей на водных объектах региона. Мы ежедневно проводим патрулирование районов, где чаще всего располагаются стихийные пляжи и места отдыха населения у воды, – рассказал начальник Центра ГИМС Сергей Каплин.

По его словам, главная задача спасателей заключается в проведении бесед с отдыхающими, разъяснению основных правил безопасного поведения на воде. Сотрудники ГИМС обращают внимание на недопущение нахождения детей без сопровождения и внимания взрослых на берегу и в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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