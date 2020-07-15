Погода на 15 июля в Тюмени: спасайтесь от жары

15 Июль 2020 2020-07-15T06:28:48+03:00

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Сегодня, 15 июля, появившиеся на небе утром облака продержатся в Тюмени почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, днем – плюс 33. Вечером столбики термометров покажут 24 – 32 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Фотия, митрополита Киевского. В прежние времена в этот день был еще праздник Берегини. Берегиня почиталась хранительницей от зла и защитницей здоровья. К этому времени поспевает рання вишня.

Наши предки заметили, если к 15 июля на деревьях «проглянут» первые желтые листья – осень наступит рано и зима будет ранней. В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.

ИСТОЧНИК KP.RU