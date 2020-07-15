Тюменца оштрафовали на миллион рублей из-за алкоголя

15 Июль 2020 2020-07-15T07:02:50+03:00

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В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным приобретении и хранении в целях сбыта немаркированного алкоголя.

По версии следствия, с июля 2018 года по январь 2019-го горожанин незаконно приобрел и хранил в автомашине, складских помещениях, а также магазинах областного центра контрафактную водку, коньяк и этиловый спирт общей стоимостью более 16 миллионов рублей. В последующем он намеревался сбыть нелегальную продукцию.

– Алкоголь изъят сотрудниками полиции из незаконного оборота, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что суд назначил подсудимому штраф в размере одного миллиона рублей. Деньги пойдут в доход государства. Позже контрафактный алкоголь уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU