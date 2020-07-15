В Тюмени маршрут №29 изменит схему движения из-за перекрытия улицы Котовского
В Тюмени в связи с производственными работами на улице Котовского (на участке от дома № 52 по Котовского до Мельникайте) маршрут № 29 будет следовать в объезд перекрытого участка. По новой схеме автобусы будут ходить с 21.00 24 июля до 6.00 27 июля.
– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».
В компании отметили, что в движении общественного транспорта возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU