2020-07-15T07:32:55+03:00
Общество

В Тюмени маршрут №29 изменит схему движения из-за перекрытия улицы Котовского

Она будет действовать три дня
Вадим Бегун
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В Тюмени маршрут №29 изменит схему движения из-за перекрытия улицы Котовского. Фото - МКУ «Тюменьгортранс».В Тюмени маршрут №29 изменит схему движения из-за перекрытия улицы Котовского. Фото - МКУ «Тюменьгортранс».
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В Тюмени в связи с производственными работами на улице Котовского (на участке от дома № 52 по Котовского до Мельникайте) маршрут № 29 будет следовать в объезд перекрытого участка. По новой схеме автобусы будут ходить с 21.00 24 июля до 6.00 27 июля.

– На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

В компании отметили, что в движении общественного транспорта возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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