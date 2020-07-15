2020-07-15T07:55:00+03:00
Происшествия

Мошенники украли у тюменца 400 тысяч рублей

Мужчина тут же обратился в полицию
Вадим Бегун
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Мошенники украли у тюменца 400 тысяч рублей.Мошенники украли у тюменца 400 тысяч рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступила информация о факте мошенничества. Потерпевший сообщил, что после телефонного разговора он обнаружил списание всех своих сбережений.

Выяснилось, что заявителю позвонил мужчина с неизвестного абонентского номера. Мошенник представился сотрудником банка и заявил, что кто-то пытается снять деньги с его банковской карты. Злоумышленник использовал психологическую тактику, пояснив, что в кратчайшие сроки проблема будет устранена.

– Позже лжесотрудник завладел персональными реквизитами и, используя программу удаленного доступа к телефону, похитил крупную сумму денег. Потерпевший обнаружил списание 400 тысяч рублей и обратился за помощью в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи устанавливают личность телефонного мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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