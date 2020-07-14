В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача

14 Июль 2020 2020-07-14T15:37:44+03:00

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В Тюменской области сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности местных жителей. Автоинспекторам даже пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать лихача.

Информация о неадекватном нарушителе поступила от жителей города Ишима. Выехавшие по вызову автоинспекторы стали свидетелями, как разыскиваемая «Тойота» проехала перекресток улиц Калинина и Большой на красный. Тогда они стали преследовать иномарку, водитель которой не реагировал на требования об остановке.

– Когда «Тойота» выехала из города, сотрудники, произведя два предупредительных выстрела в воздух, пулями пробили задние колеса машины. 32-летний мужчина отказался от освидетельствования на алкоголь. В мае этого года его лишили прав за пьяную езду. На него составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что с начала года в регионе отстранены от управления транспортом более 4 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 572 человека повторно сели за руль нетрезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU