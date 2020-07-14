2020-07-14T15:37:44+03:00
Общество

В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача

Перед этим сотрудники ГИБДД сделали два предупредительных выстрела
Вадим Бегун
Поделиться:
В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности местных жителей. Автоинспекторам даже пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать лихача.

Информация о неадекватном нарушителе поступила от жителей города Ишима. Выехавшие по вызову автоинспекторы стали свидетелями, как разыскиваемая «Тойота» проехала перекресток улиц Калинина и Большой на красный. Тогда они стали преследовать иномарку, водитель которой не реагировал на требования об остановке.

– Когда «Тойота» выехала из города, сотрудники, произведя два предупредительных выстрела в воздух, пулями пробили задние колеса машины. 32-летний мужчина отказался от освидетельствования на алкоголь. В мае этого года его лишили прав за пьяную езду. На него составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что с начала года в регионе отстранены от управления транспортом более 4 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 572 человека повторно сели за руль нетрезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С тюменской набережной пропали спасательные круги
Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи
В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача
В ишимской колонии опровергли информацию, что заключенного пичкали психотропами
Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы
Абоненты МегаФона в Тюменской области могут звонить по WiFi не только в мессенджерах
В центре Тюмени мужчина заблокировал движение авто, встав посреди дороги
Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса
В одном из тюменских домов отремонтировали паркинг, который залило водой
Большинство тюменцев соблюдает масочный режим в автобусах
Надземный пешеходный переход на Гнаровской – Мельникайте в Тюмени оборудуют лифтами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года увеличилось на 84 человека
В Тюмени пропал 96-летний пенсионер
В ДТП на тюменской трассе погибла пенсионерка
Несмотря на жару: в Тюмени кондукторы соблюдают масочный режим
В Тюмени поймали трех пьяных таксистов
Тюменский район ДОК станет новой точкой притяжения застройщиков
Осудили семерых тюменцев, заработавших на мошенничестве 46 миллионов рублей
Тюменец украл у знакомого телефон и подарил случайному прохожему
Участок улицы Немцова в Тюмени закроют до 29 августа
Тюменец избил жену в бане за переписку с подругой
Акцент на комфорт: в Тюмени презентовали новый филиал банка «Открытие»
На трех перекрестках в Тюмени отключат светофоры
Погода на 14 июля в Тюмени: жара продолжается
В Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов в кружки для первоклашек
Авто отбросило на пожилую тюменку после массового ДТП
Меньше грабить, больше красть: в Тюменской области снизилась подростковая преступность
Тюменский врач заявил о вреде вейпа