В ишимской колонии опровергли информацию, что заключенного пичкали психотропами

14 Июль 2020 2020-07-14T15:06:48+03:00

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В исправительной колонии № 6 УФСИН по Тюменской области, которая базируется в Ишиме, опровергли информацию о том, что осужденного Осипова пичкали психотропными веществами. Ранее об этом писал брат мужчины.

В ответе пресс-службы ИК № 6 говорится, что в стенах учреждения проходил плановый медосмотр, в рамках которого осужденных, в их числе и Осипова, осмотрели врачи. По заключению врача-психиатра, мужчина не нуждался в оказании специализированной психиатрической помощи. Однако его направили для проведения обследования в терапевтическое отделение областной больницы регионального УФСИН.

В управлении подчеркнули, что в настоящее время состояние здоровья Осипова оценивается как удовлетворительное, пациент находится под наблюдением.

Ранее на портале «Гулагу.нет» появилось письмо Марата Ахматова о брате, отбывающем срок в ИК № 6. Он пишет, что родственника стараются сделать невменяемым из-за жалоб на руководство колонии. Так, ему якобы прописали психотропные медикаменты, после которых у Осипова отказали ноги и руки, появилась рвота, сильная головная боль.

ИСТОЧНИК KP.RU