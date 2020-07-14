2020-07-14T15:34:58+03:00
Здоровье

Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы

Жительнице региона пришлось делать вторую операцию
Вадим Бегун
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Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы.Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области женщина пыталась отсудить один миллион рублей у областной больницы № 24 села Ярково. Еще в 2013 году ей провели некачественную операцию, оставив в шве обломок режущей иглы, а в 2019-м пришлось повторить хирургическое вмешательство.

– Тюменка объяснила, что из-за кусочка иглы у нее был осложненный послеоперационный период, а также удлинились сроки лечения и восстановления. В августе прошлого года по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что оставление, хоть и непреднамеренное, кусочка иглы доставило пациентке трудности, – сообщили в пресс-службе Ярковского районного суда.

Исковые требования были удовлетворены частично. С ОБ № 24 в пользу пострадавшей взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а также расходы, связанные с проведением судебно-медицинской экспертизы, – 66 711 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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