2020-07-14T14:59:31+03:00
Общество

Абоненты МегаФона в Тюменской области могут звонить по WiFi не только в мессенджерах

Вадим Бегун
Поделиться:
Абоненты МегаФона в Тюменской области могут звонить по WiFi не только в мессенджерах. Фото - МегаФон.Абоненты МегаФона в Тюменской области могут звонить по WiFi не только в мессенджерах. Фото - МегаФон.
Изменить размер текста:

МегаФон запустил в Тюменской области сервис Voice over WiFi – теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону даже в помещениях, где затруднено проникновение сотовой связи.

МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, запустил новую технологию передачи голосового трафика в Тюмени и Тюменской области, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi-интернет. Технология VoWiFi позволит совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi-подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

– МегаФон запускает новую технологию голосовых звонков через сети WiFi в период, когда такие сервисы наиболее вотребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – не важно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, на бульваре, в общественном транспорте. Безусловно, в местах со слабым сигналом позволительно общаться и в мессенджерах, но в любой момент можно пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена, – комментирует директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Звонки через WiFi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета – при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С тюменской набережной пропали спасательные круги
Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи
В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача
В ишимской колонии опровергли информацию, что заключенного пичкали психотропами
Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы
Абоненты МегаФона в Тюменской области могут звонить по WiFi не только в мессенджерах
В центре Тюмени мужчина заблокировал движение авто, встав посреди дороги
Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса
В одном из тюменских домов отремонтировали паркинг, который залило водой
Большинство тюменцев соблюдает масочный режим в автобусах
Надземный пешеходный переход на Гнаровской – Мельникайте в Тюмени оборудуют лифтами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года увеличилось на 84 человека
В Тюмени пропал 96-летний пенсионер
В ДТП на тюменской трассе погибла пенсионерка
Несмотря на жару: в Тюмени кондукторы соблюдают масочный режим
В Тюмени поймали трех пьяных таксистов
Тюменский район ДОК станет новой точкой притяжения застройщиков
Осудили семерых тюменцев, заработавших на мошенничестве 46 миллионов рублей
Тюменец украл у знакомого телефон и подарил случайному прохожему
Участок улицы Немцова в Тюмени закроют до 29 августа
Тюменец избил жену в бане за переписку с подругой
Акцент на комфорт: в Тюмени презентовали новый филиал банка «Открытие»
На трех перекрестках в Тюмени отключат светофоры
Погода на 14 июля в Тюмени: жара продолжается
В Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов в кружки для первоклашек
Авто отбросило на пожилую тюменку после массового ДТП
Меньше грабить, больше красть: в Тюменской области снизилась подростковая преступность
Тюменский врач заявил о вреде вейпа