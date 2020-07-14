В центре Тюмени мужчина заблокировал движение авто, встав посреди дороги

14 Июль 2020 2020-07-14T15:33:36+03:00

На парня пожаловался один из автомобилистов

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В Тюмени сегодня, 14 июля, молодой человек вышел на автодорогу на улице Первомайской, заблокировав движение автомобилям. Как оказалось позже, парень был пьян.

– К экипажу ДПС, который дежурил на улице Ялуторовской, обратился проезжавший мимо водитель. Он сообщил, что неизвестный мешает движению. В результате парня задержали, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что у местного жителя, которого доставили в отдел полиции № 8, выявили признаки алкогольного опьянения. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU