2020-07-14T12:31:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса

Женщина стала 21 жертвой COVID-19 в регионе
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса. Фото - pixabay.com.Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области умерла пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Местной жительнице было 69 лет.

– Несмотря на все усилия врачей, скончалась пожилая женщина с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончался 21 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировали 84 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 4204), 99 человек выздоровели (за весь период – 2602), девять детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 69 человек в обсерваторах, 1329 человек остаются под медицинским наблюдением, 4022 человека находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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