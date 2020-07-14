14 Июль 2020 2020-07-14T12:09:04+03:00

В одном из тюменских домов отремонтировали паркинг, который залило водой. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.

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В Тюмени управляющая компания отремонтировала паркинг многоквартирного дома № 73 на улице Осипенко. Жители дома коллективно пожаловались на протечку в подземной автостоянке. На основании фактов, изложенных в обращении, Госжилинспекция провела проверку в отношении ООО «УК «Единство».

– При обследовании общего имущества собственников в паркинге дома инспектор обнаружил сухие следы протечек на потолке при входе и частичное отслоение штукатурного слоя стен. По информации управляющей организации, затопление паркинга связано с аварийной ситуацией на магистральных сетях теплоснабжения, проходящих над помещением, – рассказали в Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

По результатам проверки компании выдали предписание о необходимости ремонта штукатурного и окрасочного слоёв стен и потолка паркинга в местах повреждений. Управляющая организация провела работы в установленные сроки, и в настоящий момент предписание снято с контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU