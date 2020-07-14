14 Июль 2020 2020-07-14T11:11:10+03:00

Надземный пешеходный переход на Гнаровской – Мельникайте в Тюмени оборудуют лифтами. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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В Тюмени в нескольких надземных и подземных пешеходных переходах установят спецоборудование для маломобильных групп населения. Так, совсем скоро лифты появятся в переходе на перекрестке улиц Мельникайте и Гнаровской. Уже разработана проектная документация, строительно-монтажные работы завершатся в середине октября.

Кроме того, своей очереди ждет и надземный переход через железнодорожную магистраль на улице Мориса Тореза. В настоящее время разрабатывается проектная документация, после чего определят источник финансирования.

– Ведется работа по подготовке аукционной документации на разработку проекта по оборудованию подъемными устройствами пешеходного перехода на улице Федюнинского в районе Ожогино. Планируемый срок размещения данной проектной документации – 4-й квартал 2020 года. – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU