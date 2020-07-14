2020-07-14T10:48:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года увеличилось на 84 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года увеличилось на 84 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года увеличилось на 84 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 14 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 4204 человека.

За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 175 летальных исходов, полностью выздоровели 8 804 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за прошедшую неделю в регионе не зарегистрировано новых групповых очагов COVID-19. В настоящее время на контроле местного управления Роспотребнадзора остаются пять ранее выявленных очагов заболевания, в которых зарегистрировано 107 случаев и выявлено более 1,3 тыс. контактных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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