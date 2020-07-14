Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года увеличилось на 84 человека
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 14 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 4204 человека.
За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 175 летальных исходов, полностью выздоровели 8 804 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за прошедшую неделю в регионе не зарегистрировано новых групповых очагов COVID-19. В настоящее время на контроле местного управления Роспотребнадзора остаются пять ранее выявленных очагов заболевания, в которых зарегистрировано 107 случаев и выявлено более 1,3 тыс. контактных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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