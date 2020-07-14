14 Июль 2020 2020-07-14T10:45:03+03:00

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В Тюмени пропал 96-летний пенсионер. Василий Зайцев ушел из своего дома в неизвестном направлении накануне, 13 июля, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области, пожилой человек имеет нормальное телосложение, рост 170 сантиметров, волосы седые, серые глаза.

Он был одет в черную куртку, темно-серый пиджак, серые брюки, светло-голубую рубашку. На нем были черные ботинки и серая кепка. Также известно, что из-под одежды у него торчит трубка мочеприемника. Пропавшего ищут в районе улицы Ямской. Тюменцев, которые видели Василия Зайцева, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU