2020-07-14T10:45:03+03:00
Общество

В Тюмени пропал 96-летний пенсионер

Мужчину ищут уже вторые сутки
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени пропал 96-летний пенсионер. Фото - ПО "Лиза Алерт" Тюменской области.В Тюмени пропал 96-летний пенсионер. Фото - ПО "Лиза Алерт" Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени пропал 96-летний пенсионер. Василий Зайцев ушел из своего дома в неизвестном направлении накануне, 13 июля, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области, пожилой человек имеет нормальное телосложение, рост 170 сантиметров, волосы седые, серые глаза.

Он был одет в черную куртку, темно-серый пиджак, серые брюки, светло-голубую рубашку. На нем были черные ботинки и серая кепка. Также известно, что из-под одежды у него торчит трубка мочеприемника. Пропавшего ищут в районе улицы Ямской. Тюменцев, которые видели Василия Зайцева, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надземный пешеходный переход на Гнаровской – Мельникайте в Тюмени оборудуют лифтами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 июля 2020 года увеличилось на 84 человека
В Тюмени пропал 96-летний пенсионер
В ДТП на тюменской трассе погибла пенсионерка
Несмотря на жару: в Тюмени кондукторы соблюдают масочный режим
В Тюмени поймали трех пьяных таксистов
Тюменский район ДОК станет новой точкой притяжения застройщиков
Осудили семерых тюменцев, заработавших на мошенничестве 46 миллионов рублей
Тюменец украл у знакомого телефон и подарил случайному прохожему
Участок улицы Немцова в Тюмени закроют до 29 августа
Тюменец избил жену в бане за переписку с подругой
Акцент на комфорт: в Тюмени презентовали новый филиал банка «Открытие»
На трех перекрестках в Тюмени отключат светофоры
Погода на 14 июля в Тюмени: жара продолжается
В Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов в кружки для первоклашек
Авто отбросило на пожилую тюменку после массового ДТП
Меньше грабить, больше красть: в Тюменской области снизилась подростковая преступность
Тюменский врач заявил о вреде вейпа