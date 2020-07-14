2020-07-14T09:56:15+03:00
Происшествия

В ДТП на тюменской трассе погибла пенсионерка

Другие участники аварии отделались травмами
Вадим Бегун
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В ДТП на тюменской трассе погибла пенсионерка.В ДТП на тюменской трассе погибла пенсионерка.
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Накануне, 13 июля, вечером на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария, произошедшая в восьмом часу вечера на 419-м километре трассы, унесла жизнь 65-летней пенсионерки из Ишима: она ехала вместе с супружеской парой из Сургута.

– За рулем автомобиля «Мицубиси Ланцер» находилась 45-летняя женщина. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что во время движения водитель не выбрала безопасную скорость. Машина съехала в кювет и опрокинулась, – рассказали в управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что водитель и 48-летний пассажир автомобиля получили травмы. К сожалению, пенсионерка, которая также находилась в салоне машины, скончалась. В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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