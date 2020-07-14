2020-07-14T09:53:04+03:00
Общество

Несмотря на жару: в Тюмени кондукторы соблюдают масочный режим

Сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды на постоянной основе
Вадим Бегун
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В Тюмени кондукторы соблюдают масочный режим. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.В Тюмени кондукторы соблюдают масочный режим. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
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Тюменцы стали более серьезно относиться к правилам безопасности, установленным местным управлением Роспотребнадзора. Так, число нарушений масочного режима в общественном транспорте среди водителей и кондукторов снизилось в два раза.

В выходные дни специалисты ведомства провели рейдовые мероприятия на автобусных остановках. Они контролировали исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Всего сотрудники управления обследовали более 500 единиц автобусов, в том числе малой вместимости.

– Следует отметить, что ситуация улучшилась. Количество фактов отсутствия на водителях и кондукторах средств индивидуальной защиты снизилось почти в два раза, – отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что мониторинг транспорта по соблюдению мер санитарной безопасности продолжится. Специалисты будут обследовать организации, осуществляющие пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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