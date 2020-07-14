Несмотря на жару: в Тюмени кондукторы соблюдают масочный режим
Тюменцы стали более серьезно относиться к правилам безопасности, установленным местным управлением Роспотребнадзора. Так, число нарушений масочного режима в общественном транспорте среди водителей и кондукторов снизилось в два раза.
В выходные дни специалисты ведомства провели рейдовые мероприятия на автобусных остановках. Они контролировали исполнение противоэпидемических мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Всего сотрудники управления обследовали более 500 единиц автобусов, в том числе малой вместимости.
– Следует отметить, что ситуация улучшилась. Количество фактов отсутствия на водителях и кондукторах средств индивидуальной защиты снизилось почти в два раза, – отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что мониторинг транспорта по соблюдению мер санитарной безопасности продолжится. Специалисты будут обследовать организации, осуществляющие пассажирские перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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